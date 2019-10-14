День Защитника Украины: В Николаеве готовятся к праздничному параду

В Украине, в понедельник, 14 октября, проходит День Защитника Украины. В Николаеве по этому случаю пройдет ряд мероприятий.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее в Украине 14 октября отмечали казацкий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А День защитника Отечества – 23 февраля. 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменён указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

10:52 Николаевские спасатели на организовали квест-площадку на Соборной площади.

10:45 Тем временем на улице Соборной уже проходит выставка военной техники

10:42 На Соборной площади готовятся к торжественному маршу.

10:33 В День Защитника в Николаеве пройдут следующие мероприятия:

11:00 - Марш подразделений силовых структур, с привлечением военной техники и техники спецназначения (улица Адмиральская – площадь Соборная)

13:00 -17:00 - на Соборной площади первый общегородской бесплатный квест для детей и молодежи «Защита» организованный участниками АТО и внутренне перемещенными лицами при поддержке канадского благотворительного фонда «Стабилизейшен Суппорт Сервисез».

18:00 - Бесплатный концерт группы «Без Обмежень». Соборная площадь.

Напомним, полиция Николаевской области в День защитника Украины, 14 октября, будет работать в усиленном режиме.

В то же время Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины призвали участников политических митингов и шествий провести мирно День защитника Украины.