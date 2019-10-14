В Киеве грабители взорвали банкомат, но им не удалось похитить кассеты с деньгами

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и пытались похитить оттуда кассеты с наличными. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Ночью в отделении банка на улице Королева сработала сигнализация. Полиция осмотрела место преступления, изъяла видеозаписи с камер наблюдения и опросила возможных свидетелей.

Полицейские установили, что неизвестные сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и взорвали банкомат. Взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, скрылись с места происшествия.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд группировку, которая взорвала два банкомата.