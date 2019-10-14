«Решили пощекотать свои нервы»: Житомирские пограничники поймали трех «сталкеров» в зоне ЧАЭС

Два случая незаконного проникновения в зону ЧАЭС предупредили вчера пограничниками отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Юрий Шахрайчук, информирует УНИАН.

Правоохранители сначала задержали женщину, которая пыталась пересечь тыловую границу зоны отчуждения и попасть на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха. Нарушительницей оказалась 22-летняя киевлянка. Впоследствии, пограничники задержали двух любителей экстремального туризма.

«Пощекотать свои нервы» на режимной территории пытались мужчина и женщина жители Киевщины и Донетчины», - уточнил Шахрайчук.

В отношении сталкеров составлены административные протоколы по ст. 46-1 ККУ «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения показали фото огромной и ядовитой бабочки-медведицы, покрытой густой, рыжей шерстью.