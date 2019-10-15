В России задержали бывшего милиционера – его подозревают в серии изнасилований

В Томской области России задержали 60-летнего местного жителя, которого подозревают в серии изнасилований, совершенных с 2004 по 2017 годы в городе Стрежевой.

Об этом сообщает «Сноб».

По данным СМИ, задержанный с 1979 по 1990-е годы работал в уголовном розыске городской милиции.

Подозреваемого удалось установить с помощью генотипической экспертизы – по ДНК-профилю. Кроме того, его опознала одна из потерпевших. В ближайшее время мужчине назначат меру пресечения.

Источник рассказал, что к моменту задержания бывший милиционер работал в компании «Томскнефть» на должности в службе безопасности.

Ранее российские следователи заявили, что благодаря тесту ДНК задержали серийного насильника в Иркутской области.