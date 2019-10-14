Отец Гандзюк заявил, что доказательства о причастности к убийству его дочери Гордеева и Рищука исчезли «не без участия Порошенко»

Отец убитой чиновницы Херсонской мэрии Катерины Гандзюк заявил, что доказательства о причастности к убийству его дочери Андрея Гордеева и Евгения Рыщука не без участия экс-президента Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в интервью изданию «ZN.ua».

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Виктор Гандзюк рассказывает о том, что на заседании временной следственной комиссии назвал имена трех возможных заказчиков – главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука и экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Вскоре после этого с отцом договорился о встрече тогдашний президент Петр Порошенко.

«На заседании ТСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков: Мангер. Рищук. Гордеев. Но, к сожалению, Гордеев и Рыщук оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области. ... После моих заявлений в отношении этих людей даже были проведены некоторые следственные действия и обыски. ... Эти люди исчезли из моей жизни, но вскорости появился Петр Алексеевич, который захотел со мной встретиться. И наша встреча произошла в Одессе, в феврале», - сказал Виктор Гандзюк.

В разговоре Порошенко сообщил, что доказательств в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Гордеева и Рищука нет.

«Мы говорили около часа. Я напомнил ему, что он презентует себя как проевропейский президент, поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рищука - в этой истории, что необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А если только они появятся, то он обязательно очистит свою партию», - рассказал отец Екатерины Гандзюк.

При этом, как сообщает Виктор Гандзюк, «доказательства есть на всех».

«И на Мангера, и на Гордеева, и на Рыщука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не разработанной», - заявил Виктор Гандзюк.

Напомним, сразу после нападения на Екатерину Гандзюк полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

27 марта разыскиваемый по делу об убийстве Гандзюк заявил, что замглавы Херсонской ОГА просил его как-то наказать чиновницу. 28 марта в Херсоне активисты, требующие расследовать убийство Гандзюк, забросали петардами дома Рищука и Мангера