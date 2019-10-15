В британской тюрьме нашли мертвым педофила, которого приговорили к 22 пожизненным срокам – его жертвами могли стать до 200 детей

В тюрьме графства Йоркшир нашли тело 33-летнего британца Ричарда Хакла, осужденного за сексуальное насилие над детьми.

Об этом пишет «Медуза».

На Хакла напали в камере. На теле мужчины были обнаружены ножевые ранения. The Telegraph пишет, что их нанесли самодельным ножом.

В 2016 году Ричард Хакл получил 22 пожизненных срока за педофилию (он мог просить о помиловании не раньше, чем через 25 лет заключения). Хакл признал себя виновным в сексуальном насилии в отношении 22 детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет. Следствие предполагало, что его жертвами могли стать до 200 детей.

Хакл совершал преступления с 2006 по 2014 годы в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в Малайзии. Он работал там фотографом и учителем, общаясь с детьми из бедных районов. Хакл фотографировал своих жертв и продавал снимки в интернете. После задержания на его компьютере обнаружили 20 тысяч фото и видео с его жертвами.

Напомним, как в Николаеве умер уголовник, подозреваемый в изнасиловании девочки – он «споткнулся и упал» в СИЗО.