Суд обязал африканского студента написать сочинение о вреде наркотиков на 50 страниц – это наказание за пирог с марихуаной

Студента университета в Замбии заставили написать большое произведение об опасности наркотиков после того, как обнаружили, что он продает пироги с каннабисом.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Полиция арестовала Чикванду Чизенделе, студента первого курса университета Коппербелта. По словам правоохранителей, у 21-летнего парня нашли пироги с марихуаной весом более 1 кг.

Его приговорили к двум годам тюрьмы условно. Кроме того, суд приказал правонарушителю написать сочинение на 50 страниц о вреде наркотиков, а также письмо с извинениями в университет, родителям и Комиссии по борьбе с наркотиками Замбии (DEF). Чикванда Чизенделе останется на свободе и сможет посещать университет, если не совершит еще одно преступление.

Согласно закону Замбии, марихуана классифицируется как опасный наркотик, и является незаконной.

Напомним, что ранее полиция задержала четырех николаевцев, которые вырастили 100 кустов конопли и охраняли их с оружием.