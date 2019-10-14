В Николаеве между двумя компаниями произошел конфликт со стрельбой – 18-летний парень получил тяжелую травму головы

В Николаеве 13 октября в микрорайоне Терновка 18-летний парень Олег во время конфликта получил тяжелую травму головы.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал его отец Владимир Савченко.

По словам мужчины, его сын вместе с друзьями сняли дом, чтобы отметить день рождения. Полной картиной случившегося в этом доме Владимир пока не располагает, так как собирал информацию буквально по крупицам.

По предварительным данным, в какой-то момент приехал сын хозяйки дома вместе с еще четырьмя людьми. Между двумя компаниями началась драка со стрельбой, и судя по всему, во время нее 18-летний Олег получил тяжелую травму головы – похоже, что его ударили по голове палкой или битой. Его отец говорит, что сыну долгое время не вызывали «скорую помощь».

- Оказалось, что Олег лежит, а тех еще бьют. Потом забрали у них документы и телефоны. Сколько он лежал там – «скорую» ему не вызывали, - описывает мужчина нападение на компанию его сына. - Потом приехала полиция, потом моя жена позвонила, и я сказал – вызывай «скорую».

Пострадавший парень сейчас лежит в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

- Он иногда приходит в себя, отвечает на пару вопросов и опять вырубается, - говорит мужчина.

Отец парня говорит, что нанесение травм полиция расследует как ДТП. Пока он не может уточнить, по какой статье открыли уголовное производство.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что по данному конфликту есть два встречных заявления. Сначала в полицию сообщили о ДТП – кому-то наехали на ногу, после чего товарищи пострадавшего побили машину. Одно заявление квалифицировали как ДТП с легкими телесными повреждениями (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины), второе – как порчу имущества.

Предоставить конкретные данные по пострадавшему 18-летнему парню в полиции пока не могут, но обещают дать их, как только смогут связаться со следователем, который занимался этим конфликтом.

Напомним, что в деле об избиении 18-летнего Евгения Карташова возле «Сити-центра» на скамье подсудимых оказался один обвиняемый, хотя изначально предполагалось, что к избиению были причастны трое парней.