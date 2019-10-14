Возле Николаева нашли труп мужчины – для установления его личности проведут ДНК-экспертизу

Фото - иллюстрация Возле поселка Баловное недалеко от Николаева 13 октября нашли труп мужчины.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Тело нашли в балке, оно сильно повреждено от разложения. Предварительный просмотр показал, что на теле нет следов насильственной смерти. Возле тела нашли шприцы, как использованные, так и нет. Опознания мужчины не было, предполагают, что им может быть один из пропавших в течение последних двух месяцев. Личность мужчины установят после ДНК-экспертизы. Также эксперты дадут выводы о причине смерти.

Полиция расследует уголовное производство, открытое по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), это стандартная процедура в случаях обнаружения тел, даже без следов насильственной смерти.

Напомним, что ранее полиция просила помочь опознать мужчину, чье тело нашли на берегу реки с привязанными к шее и ногам камнями.