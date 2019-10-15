Полицейские задержали сбежавшего с территории Арбузинской колонии осужденного за убийство

Александр Мамчур (фото: Новости-Н) Полицейские задержали сбежавшего из Арбузинской исправительной колонии №83 осужденного, который самовольно покинул территорию учреждения 11 октября.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Мужчину задержали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Арбузинского отделения полиции в ближайшем населенном пункте спустя несколько часов после побега.

Как сообщают «Новости-Н», сбежавший – Александр Мамчур, который отбывал наказание за преступление по двум статьям Уголовного кодекса Украины – разбой и умышленное убийство. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы – срок наказания истекает в 2023 году.

Содержался Мамчур на участке социальной реабилитации, где осужденные могут свободно передвигаться.

Напомним, что в сентябре текущего года с участка соцреабилитации Вознесенской исправительной колонии сбежал осужденный за убийство одессит Владимир Касап.

Касап получил тюремный срок за убийство гадалки, которое он совершил в начале июня 2016 года. В суде он пояснил, что когда женщина гадала ему на картах, то начала говорить неприятные вещи о его семье и детях, после чего он решился на это преступление.

Вечером 29 сентября пограничники задержали беглеца на пункте пропуска «Кучурганы-Первомайск» Раздельнянского района Одесской области, на границе с Молдовой. Вскоре суд отправил его в СИЗО.

А потом 2 октября судья Вознесенского горрайонного суда Александр Дробинский признал виновным Владимир Касапа в побеге с территории колонии, и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.