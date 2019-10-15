В центре Николаева на еще одной остановке разбили стеклянную перегородку

В Николаеве во вторник, 15 октября, разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Наваринская» на улице Потемкинская.

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаевского горсовета.

Администрация Центрального района в связи с очередным актом вандализма по отношению к коммунальному имуществу города обратилась в полицию.

В районной администрации призвали граждан беречь имущество общины, а также сообщать в полицию о случаях вандализма.

Напомним, что это не первый случай подобного вандализма. В конце сентября в Николаеве неизвестные разбили стекло на остановке общественного транспорта в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Московская.

А в ночь на 17 августа вандалы разрисовали троллейбусную остановку на углу Центрального проспекта и улицы Фалеевской. Мэр Николаева Александр Сенкевич обещал 5 тысяч гривен за информацию о вандалах. Позже этих вандалов удалось найти.

До этого подобную стеклянную остановку разбивали в микрорайоне Кульбакино.