Киевский суд закрыл дело относительно сына доверенного лица Кадырова, у которого нашли амфетамин: он месяц провел в наркодиспансере

Фото: Информатор Шевченковский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении сына бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине Цицулаева Адама Рамзановича, обвиняемого в хранении наркотиков.

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

Как известно, задержали его 17 сентября 2018 года в столице возле станции метро «Политехнический институт». В машине «Toyota Camry» с государственными номерами Российской Федерации, которая якобы принадлежала Адаму Цицулаеву, полицейские обнаружили порошок, похожий на героин. Троих молодых людей кавказской национальности, которые находились в машине, задержали и отвезли в управление полиции.

Согласно обвинительному акту, при задержании у него изъяли 0,285 грамма амфетамина, который он хранил в резиновом чехле ключа-брелка от автомобиля. За это ему инкриминировали незаконное приобретение, хранение и перевозку амфетамина без цели сбыта – часть 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины.

От адвоката обвиняемого также поступило ходатайство о закрытии уголовного производства и освобождения подзащитного от уголовной ответственности на основании части 4 статьи 109 УКУ – Цицулаев добровольно прошел курс лечения от наркомании в «Полтавском областном наркологическом диспансере», что подтверждается соответствующей справкой от 15 июля текущего года. Согласно выписке из медучреждения, он там находился с 14 июня по 12 июля добровольно, там ему поставили диагноз «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления стимуляторов и канабиноидов, синдром зависимости, на данный момент воздержание, но в условиях пресечения».

Свою вину подсудимый полностью признал, искренне раскаялся и уверил, что сделал для себя выводы, и поддержал ходатайство адвоката и просил суд закрыть уголовное производство.

Суд ходатайство удовлетворил и освободил Цицулаева от уголовной ответственности и закрыл производство.