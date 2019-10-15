В Николаеве задержали и вручили подозрение водителю, сбившему двух пешеходов на переходе – пострадавшие до сих пор в реанимации

В Николаеве полицейские вручили подозрение водителю «Kia», который 13 октября сбил двух людей на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, происшествие произошло вечером на проспекте Богоявленском в районе автовокзала.

Пострадавшие супруги 31-го и 28 лет были госпитализированы в бессознательном состоянии и сейчас находятся в реанимационном отделении больницы.

47-летнего водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения, причинили тяжелое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Продолжается расследование уголовного производства, ожидаются результаты соответствующих экспертиз.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые стали свидетелями указанной автоаварии, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанную ДТП, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (063) 785-04-20, 102», – обратились в полиции.

Напомним, что полиция разыскивала свидетелей аварии в Первомайске, когда автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП.