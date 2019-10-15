Из американской галереи вор среди дня за 32 секунды вынес гравюру Дали

Полиция Сан-Франциско расследует дерзкую кражу: средь бела дня работу испанского художника Сальвадора Дали «Горящий жираф» вынесли с выставки, где этот офорт был центральным экспонатом.

Об этом пишет BBC.

Цветной офорт оценивается в 20 тыс. долларов. Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: днем в воскресенье человек спортивного вида в синей футболке, шортах и бейсболке (и со свистком на шнурке) заходит в галерею. Спустя 32 секунды он выходит из двери уже с гравюрой Дали в руках.

Размеры гравюры - 50 на 60 сантиметров.

«Это был центральный экспонат нашей специальной выставки Сальвадора Дали», – рассказала телекомпании ABC7 директор галереи Анжела Келлет.

«Горящий жираф» (не единственная работа Дали с таким названием) был выставлен в центре зала на мольберте.

«Они как бы просто заглянули в галерею вдвоем, вероятно, для отвлечения сотрудников, и убежали слишком быстро, до того, как кто-то успел что-либо заметить», - говорит Келлет.

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