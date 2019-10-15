На Одесчине спецназ задержал подозреваемых в серии вооруженных налетов на автозаправки

В Одесской области полицейские задержали группу молодых людей по подозрению в серии разбоев на территории области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

На счету злоумышленников минимум два нападения на АЗС в Раздельнянском и Беляевском районах и цветочный магазин в Одессе.

На объекты они приезжали на арендованном автомобиле. Пока один из злоумышленников подходил к кассиру и, угрожая пистолетом, требовал выручку, второй оставался за рулем, чтобы быть готовым быстро бежать с сообщником и деньгами.

Задержали злоумышленников сотрудники Усатовского отделения полиции совместно с бойцами батальона полиции особого назначения после разбоя на автозаправочную станцию на автодороге «Одесса-Киев».

На этот раз денег в кассе не оказалось, поэтому нападавшие уехали ни с чем, а потерпевшая позвонила в полицию. За несколько часов оперативно-розыскных мероприятий после получения сообщения о преступлении полицейские нашли одного из подозреваемых в Одессе, другого - на выезде из города.

Задержанные 20-ти и 22-х годов оказались уроженцами Ивановского и Ренийского районов, в областном центре арендуют жилье.

Во время санкционированного обыска по месту жительства и в автомобиле правонарушителей были обнаружены маски, оружие, одежда и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Обоим мужчинам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям на территории региона. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как на Николаевщине трое неизвестных совершили разбойное нападение на АЗС.