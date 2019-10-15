Полиция задержала водителя иномарки, совершившего ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека

Следователи задержали водителя, который совершил ДТП с четырьмя погибшим в Арбузинском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 14 октября на 103 км автодороги «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Москвич-2141» и «Opel Vectra». В результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок, и шесть - получили травм.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц»). Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины устанавливаются.

Сейчас 21-летнего водителя «Opel Vectra» следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, что полиция ищет свидетелей этой трагической автоаварии в Арбузинском районе.