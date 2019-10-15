На Днепропетровщине задержали мужчину, который остался присмотреть за пятилетней девочкой и развращал её

В Днепропетровской области задержали мужчину, который развращал пятилетнего ребёнка своих знакомых.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Преступление произошло в воскресенье, 13 октября, около 21:00. Полицейские Софиевского отделения полиции установили, что родители девочки отлучились из дома и оставили дочь со своим знакомым. Воспользовавшись этим, мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера.

Работники полиции задержали мужчину, его личность установлена ​​- им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи. По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). После проведения судебно-психологической экспертизы задержанному вручат уведомление о подозрении и изберут меру пресечения.

За совершенное преступление задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине за развращение детей задержали тренера по футболу, который скрывался 4 года – суд отпустил его под залог.