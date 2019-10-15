На Николаевщине полиция за две недели поймала 44 пьяных водителя, а еще 118 ездили без документов

На автодорогах а Николаевской области на полицейские продолжают комплекс профилактических мероприятий «Безопасность дорожного движения - это жизнь», который начался с 1 октября и продлится до 30 ноября.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

За отчетный период полицейские обнаружили 858 нарушений Правил дорожного движения, совершенных участниками дорожного движения с них: к ответственности привлечено 44 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения (статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях); 2 - нарушение правил движения через железнодорожные переезды (статья 123 КУоАП); 118 - управление транспортным средством без соответствующих документов (статья 126 КУоАП).

Комплексное мероприятие направлено на выявление нарушений на дороге и профилактику дорожно-транспортных происшествий. В мероприятиях задействовано максимальное количество сотрудников территориальных подразделений полиции области и наряды групп реагирования патрульной полиции. Под контролем правоохранителей автомагистрали и авторазвязки с наиболее интенсивным движением транспорта.

Кроме этого полицейские продолжают проводить профилактические беседы с учащимися и их родителями по соблюдению ПДД для улучшения усвоения детьми норм безопасного поведения на дороге.

Напомним, как за сутки в Николаеве поймали девять пьяных водителей.