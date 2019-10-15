В Одесской области за попытку подкупить замначальника отдела полиции задержали криминального авторитета

В Подольске Одесской области полиция задержала криминального авторитета за попытку подкупить заместителя начальника местного отдела полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

39-летний мужчина предложил заместителю начальника территориального отдела полиции тысячу долларов США в обмен на непрепятствование его товарищу в незаконной вырубке лесных насаждений. Об этом предложении полицейский сразу сообщил руководству.

Следователи Подольского отдела полиции вместе с оперативниками УСБ и под процессуальным руководством Котовской межрайонной прокуратуры задержали правонарушителя во время передачи им взятки.

По данным полиции, задержанный - известное в криминальных кругах лицо, которые влияет на контрабанду, незаконный оборот наркотиков, азартные игры и незаконную порубку леса на севере Одесской области.

Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержания под стражей с правом внесения залога. За предоставление неправомерной выгоды должностному лицу мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

По информации «Думской», речь идет о неком «смотрящем» Максиме М.

Напомним, как «смотрящий» за Мариуполем по прозвищу «Арбуз» пытался дать взятку полиции.