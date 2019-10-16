Осужденный за шпионаж в Крыму гражданин Украины включен в список на обмен

Верховный суд РФ снизил срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному за шпионаж.

ОБ этом сообщает Интерфакс.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно». Суд огласил только резолютивную часть решения.

Адвокат Ольга Динзе сообщила, что Константин Давыденко находится в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, передают "Крым.Реалии".

«Константин Давыденко находится в списках на обмен. Он находился в нем и до этого, где-то на протяжении полугода. Пока ситуация с обменом не разрешена, но в любом случае, он будет находится в этих списках. Если вдруг произойдет то самое событие и российская сторона договорится с украинской об обмене, то я думаю, что он будет один из первых», – сказала Динзе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленных будет касаться трех групп людей. Сейчас процесс находится на решающей стадии.