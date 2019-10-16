В Одесской области 12-летние дети ради развлечения забили до смерти камнями бездомного

В городе Беляевка Одесской области двое подростков ради развлечения забили до смерти 56-летнего мужчину без определённого места жительства.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Так, в сквере у насосной станции обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насилия. Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате перелома черепа. Полицейские установили личность погибшего - он оказался местным бездомным.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили тех, кто убил мужчину. Как выяснилось, он стал жертвой «развлечений» 12-летних подростков. Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили «пошутить».

Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, - оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в котором те были в день убийства.

Установлено, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Сейчас досудебное следствие по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины продолжается. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пьяные подростки избили бездомных и сняли это на видео.