Жители Николаевщины за сутки обогатили аферистов на 88 тысяч гривен

Только за минувшие сутки аферисты обманули доверчивых жителей Николаевщины на более чем на 88 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Центральный отдел полиции обратился местный житель с сообщением о том, что он стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, на его мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник сообщил, что нужно улучшить защиту карточного счета, а для этого нужно сверить некоторые личные данные. Мужчина, ничего не подозревая, отвечал на вопросы афериста и через некоторое время получил смс-сообщение о снятии с его счета 12,5 тысяч гривен.

Пытались приобрести товар через интернет еще двое жителей Центрального района однако попали на мошенников. Так человек пытался приобрести мобильный телефон и перечислил аферисту более чем 12 тысяч гривен после чего потерял связь с незнакомцем. Таким же образом женщина хотела купить офисные стулья, а взамен избавилась 600 гривен.

По схожей схеме мошенники обманули мужчину с Витовского района. Пострадавший на одном из сайтов нашел для приобретения мопед по выгодной цене, однако после того, как заявитель перечислил 1700 гривен, «продавец» выключил телефон и на связь больше не вышел.

Стали жертвой мошеннических действий и жительницы Ингульского и Витовского районов. Одна из женщин за спасение сына от уголовной ответственности отдала неизвестным 28 тысяч гривен, а другая - более 26 тысяч гривен.

Доверилась банковским сотрудникам и жительница Вознесенского района. Под предлогом неблокирования карточки, потерпевшая предоставила личные данные аферистам, которые сняли с ее счета 18 тысяч гривен.

Жительница Южноукраинска пыталась снять жилье на одном из интернет сайтов, однако натолкнулась на афериста, которому внесла предоплату в размере 1500 гривен после чего связь с псевдособственником было потеряно.

Следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Николаеве аферист, работавший по схеме «ваш сын в полиции», прокололся на том, что у жертвы нет сына – его задержали.