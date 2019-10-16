На границе с Польшей задержали мужчину, перевозившего сильнодействующие лекарства, спрятанные в коробках конфет

Киевские правоохранители разоблачили уроженца Черниговской области при попытке провезти в Польшу сильнодействующие лекарства, спрятанные в личных вещах и в коробках из-под конфет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержанный пытался перевезти на рейсовом автобусе через таможенный пост «Ягодин» Волынской области на территорию Польши более 1800 таблеток сильнодействующих лекарств с целью сбыта.

Результаты экспертных исследований подтвердили причастность мужчины к попытке контрабанды лекарственных средств.

Мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных: ч.3 ст.321 (законченное покушение на контрабанду сильнодействующих веществ), ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта сильнодействующих лекарственных средств, без специального на то разрешения, если предметом таких действий были сильнодействующие лекарственные средства в крупных размерах) УК Украины.

Злоумышленнику грозит срок лишения свободы от 3 до 7 лет. Проверяется причастность других лиц к совершению указанных преступлений.

Напомним. на Киевщине полиция ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина.