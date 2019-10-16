Румыния отказалась выдавать Киеву экс-директора «Укрспирта» из-за угрозы пыток, - замгенпрокурора Касько

Михаил Лабутин Румыния отказала в экстрадиции в Украину задержанного в декабре 2017 года бывшего директора «Укрспирта» Михаила Лабутина из-за угрозы применения к нему пыток.

Об этом сообщил в интервью Укринформу первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

- В этом конкретном деле Румыния отказала в выдаче этого подозреваемого на том основании, что в Украине есть угроза применения к нему пыток, - сказал он, отвечая на вопрос, когда состоится экстрадиция Лабутина в Украину.

Касько отметил, что за время, когда он не курировал направление международного сотрудничества Генпрокуратуры, результаты работы ведомства в вопросе экстрадиции незначительные.

Согласно материалам местного суда, Лабутин находился под арестом полгода - с 15 декабря 2017 года по 12 июня 2018 года. После этого он вышел на свободу, но ему было запрещено покидать румынскую Сучаву.

Напомним, в Украине Лабутину инкриминируется серия экономических и насильственных преступлений, включая подготовку серии заказных убийств и покушений (в том числе на главу МВД Арсена Авакова), а также попытку осуществления государственного переворота. В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 миллионов и 28,2 миллионов гривен соответственно.

Через несколько дней вооруженные люди из батальона «Айдар» вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от «произвола Генпрокуратуры».

Лабутина уволили с должности гендиректора «Укрспирта» и объявили в розыск. Сменщиком Лабутина во главе «Укрспирта» стал Виктор Панков.