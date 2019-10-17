Соратники Порошенко просят суд отпустить экс-нардепа Пашинского на поруки

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, и еще ряд людей выразили желание взять на поруки подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения бывшего нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Об этом сообщил адвокат Пашинского на заседании суда 17 октября, который рассматривает апелляцию на арест, передает «Цензор.НЕТ».

Кроме Турчинова на поруки подозреваемого готовы взять экс-спикер парламента Андрей Парубий, ряд действующих и бывших нардепов: Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь.

Они присутствуют на заседаний в четверг. Суд должен заслушать их аргументы.

Напомним, ранее в Киеве суд отправил под стражу экс-нардепа Пашинского, который ранил из пистолета человека.

Как известно, в 2017 году около Киева Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове. Подстреленный нардепом Пашинским мужчина заявил, что нардеп от фракции «Народный фронт» направил на него пистолет без предупреждения.

Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении и будет просить арестовать Пашинского.

Стоит напомнить, что ранее начальник Центра развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что нардеп Сергей Пашинский и его люди «сидят на потоках» и «контролируют полностью рынок» Министерства обороны.