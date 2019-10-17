В селе на Николаевщине пьяный мужчина ударил ножом жену, которая не захотела уходить с праздника, и на руках понес домой

В Очаковском районе Николаевской области в среду, 16 октября, местный житель несколько раз ударил ножом свою жену за то, что она отказалась идти домой.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 02:20 житель одного из сёл района сообщил в полицию, что в его доме гость нанес телесные повреждения своей жене. На месте происшествия свидетели рассказали, что пригласили к себе супругов отпраздновать семейный праздник.

После значительного количества выпитого алкоголя мужчина начал конфликтовать с хозяевами и другими приглашенными, а позже решил уйти домой и хотел забрать с собой жену. Получив отказ женщины, сожитель схватил нож и ударил им пострадавшую в плечо, а затем и в живот. Когда она перестала сопротивляться, мужчина, несмотря на необходимость экстренной медицинской помощи, взял женщину на руки и понес домой.

После госпитализации врачи диагностировали у 35-летней женщины проникающее колото-резаное ранение живота и повреждения плеча. По данному факту следователи Очаковского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Орудие преступления полицейские изъяли и отправили на исследование. 35-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, и объявили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали пьяного мужчину, которого его дочь обвинила в избиении и изнасиловании.