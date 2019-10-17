В Киеве полиция задержала владельца крупного интернет-магазина – изъято «продукции» на 10 миллионов гривен

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В Киеве правоохранители задержали мужчину, у которого якобы были найдены наркотики на сумму 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, у задержанного изъяли семь кг амфетамина и 10 кг психотропов. При осмотре 14 почтовых отправлений, которые были отправлены задержанным накануне, обнаружено и изъято 500 грамм марихуаны, 81 таблетка «экстази», 500 грамм амфетамина, 700 грамм PVP и 301 марка ЛСД. 

Также полиция установила, что задержанный якобы оказался владельцем крупного интернет-магазина наркотиков, которые сбывались в виде «закладок» в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Сумах, а в других городах - через почтовые отделения. 

Напомним, в Николаеве отпустили под условный срок грузина, у которого нашли мягкие игрушки с «закладками» наркотиков.

Роман Свиридов

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