В Днепре полиция задержала мужчину, который расстрелял водителя автомобиля

Полиция задержала подозреваемого в совершении умышленного убийства человека в автомобиле в городе Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

В полиции добавили, что на месте происшествия обнаружено и изъято 7 стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

«В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины неработающий житель г. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Напомним, 17 октября, в Днепре на улице Набережная Заводская обстреляли автомобиль Mercedes, его водитель 1992 года рождения погиб на месте от полученного огнестрельного ранения.