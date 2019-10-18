ГБР выявило признаки махинации при голосовании за членов своего Совета общественного контроля – открыто уголовное дело

Выявлены обстоятельства, которые свидетельствуют о возможном массовом организованном голосовании при избрании членов Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований в пользу первых 13 кандидатов в рейтинге – по этим данным зарегистрировано уголовное производство.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время общения с кандидатами, передает пресс-служба ведомства.

С 15:00 3 октября до 15:00 4 октября состоялось первое интернет-голосование за состав Совета общественного контроля при ГБР. Граждане Украины могли один раз проголосовать за 15 членов Совета из 41 кандидата.

«Перед началом голосования каждый обязательно знакомился с сообщением, что вмешательство в систему голосования может привести к последствиям, предусмотренных статьей 361 Уголовного кодекса. Однако, по предварительному анализу выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о НЕ персональное, а массовое организованное голосование в пользу первых 13 победителей конкурса», - рассказал Роман Труба.

В ГБР также назвали признаки вмешательства. Во-первых, выявлены пакеты телефонных номеров, в которых отличаются только последние три цифры. Это около 1100 телефонных номеров, которые использовались только при голосовании за 13 кандидатов и составляют около 30% голосов за каждого из них. Во-вторыз, среди голосов за первых по рейтингу 13 кандидатов доля многократных голосований с одного IP-адреса составляет от 70% до 86%, что значительно превышает средний показатель в 10% для других кандидатов.

В-третьих, около 400 (10%) голосов за каждого из 13 кандидатов было получено с «одноразовых» электронных адресов, доменов, зарегистрированных за день до голосования. Большинство из них зарегистрировано в одинаковое время. А кроме этого, голосование за 13 кандидатов рейтинга происходило синхронно, без колебаний - одинаковое увеличение голосов в одно время по всем 13 кандидатам. Более того, с 00:00 по 05:10 4 октября продолжается синхронный рост голосов за 13 кандидатов, которое прекратилось одновременно. Стоит отметить, что с полуночи по всем другим кандидатам голосования почти не происходило.

Директор ГБР Роман Труба подчеркнул, что даже при выявлении возможных правонарушений, он обязан назначить состав СОК. Вместе с тем он призвал победителей написать заявления о невключении их кандидатур в состав Совета для проведения повторного конкурса.

«Пока не установлена ​​причастность этих 13 кандидатов в организации голосования в их пользу. В то же время, ни с принципами формирования Совета общественного контроля, ни к самим членов не должно быть сомнений. Учитывая опубликованную информацию, считаю, что ни один добропорядочный кандидат не должен стать членом Совета общественного контроля, зная, что в нарушение закона за его кандидатуру было организовано голосование», - отметил Роман Труба.

Добавим, что Совет общественного контроля при ГБР - это коллегиальный консультативно-совещательный орган. СОК при ГБР имеет право заслушивать информацию о деятельности ГРБР, анализировать их работу; осуществляет общественный контроль за учетом Государственным бюро расследований предложений и замечаний общественности о его деятельности; избирает из своего состава трех представителей в состав Дисциплинарной комиссии ГБР.

Напомним, как в июне председателем Совета общественного контроля при НАБУ пятого созыва стала николаевская общественница, представительница ОО «Сороритас» Татьяна Локацкая. Секретарем был назначен Виктор Трофименко, представитель ОО «Ветеранское Братство». При этом многие из состава СОК при НАБУ имеют отношение к партии «Демсокира», сооснователем которой является бывший пиарщик и помощник соратника Петра Порошенко Юрия Бирикова Александр Нойнец. «Демсокира» часто проводит акции в поддержку экс-Президента Порошенко.