Апелляционный суд Киеве оставил под стражей экс-нардепа Пашинского

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Сергея Пашинского.

Об этом сообщает «Левый берег».

Суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда.

Заседание было продолжением вчерашнего, где стороны выясняли адрес Государственного бюро расследования. Этот факт важен ввиду того, к подсудности какого суда предстоит рассмотрение ходатайства о мере пресечения, в частности, Сергею Пашинскому.

По словам его адвоката Андрея Федура, несмотря на то, что адрес ГБР в реестре физических и юридических лиц значится как Грушевского 12/2, однако, это - здание правительства. Фактически ГБР (в том числе следователи) находятся в здании по адресу Петлюры 15. По словам Федура, ходатайство о Пашинского должен был рассматриваться в Шевченковском райсуде Киева, а не Печерском.

Прокурор настаивал на информации из реестра физический и юридических лиц.

Кроме того, Федур отмечал, что сторона обвинения возражает против поручительства для Пашинского, ссылаясь на справку Государственной пограничной службы. Однако, адвокат ее не видел.

Напомним, ранее в Киеве суд отправил под стражу экс-нардепа Пашинского, который ранил из пистолета человека.

Как известно, в 2017 году около Киева Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове. Подстреленный нардепом Пашинским мужчина заявил, что нардеп от фракции «Народный фронт» направил на него пистолет без предупреждения.

Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении и будет просить арестовать Пашинского.

Стоит напомнить, что ранее начальник Центра развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что нардеп Сергей Пашинский и его люди «сидят на потоках» и «контролируют полностью рынок» Министерства обороны.