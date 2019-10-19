В Мексике бандиты устроили ожесточенную перестрелку с силовиками и отбили у них сына известного наркобарона «Эль Чапо»

Овидио Гусман Лопес В Мексике хорошо вооруженные бандиты отбили у силовиков сына наркобарона по прозвищу «Эль Чапо» («Коротышка»), отбывающего пожизненный срок в США.

Об этом сообщает «Deutsche Welle», ссылаясь министра общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо.

Овидио Гусман Лопес был в четверг, 17 октября, захвачен в Кульякане - административном центре штата Синалоа, однако подоспевшие на выручку многочисленные бандиты вынудили силовиков освободить его.

По словам Дурасо, все началось с того, что патруль из 30 нацгвардейцев был обстрелян с территории одного дома. Нацгвардейцы штурмовали дом и обнаружили в нем четырех человек, в том числе Овидио Гусмана по прозвищу «Иван», которого в США обвиняют в наркотрафике. Овидио и трех других подозреваемых задержали, однако им на помощь быстро подоспели другие бандиты, численность которых значительно превосходила силы нацгвардейцев. Завязалась ожесточенная перестрелка, и нацгвардейцы были вынуждены отступить, оставив Овидио Гусмана.

Дурасо заявил, что «операция была приостановлена» в целях предотвращения жертв и «сохранения благополучия и спокойствия жителей Кульякана». Реакция, последовавшая на задержание Овидио Гусмана, была беспрецедентно масштабной даже для Мексики, где уже долгие годы идет война с наркобаронами. По городу передвигались бандиты, которые среди бела дня обстреливали полицейских и солдат. Они поджигали автомобили и спалили как минимум одну бензоколонку.

Воспользовавшись беспорядками, из городской тюрьмы бежала большая группа заключенных. В городе воцарился хаос, который продолжился в ночь на 18 октября. Людям рекомендовали не выходить на улицу. Те, кому не удалось спрятаться от перестрелок, ложились пластом на землю, чтобы не пострадать от пуль. По предварительной информации, погибли два человека, еще более 20 были ранены.

Овидио Гусман и его брат Альфредо возглавили часть наркокартеля «Синалоа» после того, как их отец Хоакин Гусман («Эль Чапо») в 2017 году был экстрадирован в США. По каналам «Синалоа» в США поступало четверть всего наркотрафика, проходящего через Мексику.