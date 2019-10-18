Свидетель обвинения по делу экс-первого замглавы Николаевской ОГА Романчука просил признать его потерпевшим – суд отказал

Главный свидетель по делу бывшего первого заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука и взяткодатель, директор ООО «ЕЛК-Буд» Максим Гламаздин просил признать его потерпевшим по делу, однако суд ему отказал.

Соответствующее решение коллегия судей в составе Светланы Скрипченко, Владимира Алейникова и Александра Чулупа вынесла в пятницу, 18 октября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В этот раз, как рассказала адвокат Романчука Виктория Кирина, Гламаздин был в здании суда, однако на само заседание так и не явился. При этом он оставил в канцелярии заявление, в котором просил признать его потерпевшим, поскольку ему «были причинены моральные страдания из-за несправедливости», а о том, что имеет статус свидетеля, узнал из СМИ. Также в заявлении говорилось о том, что постановления о том, что его не признают потерпевшим по делу, ему не представлялось, и, ссылаясь на УПК, считает, что он имеет статус именно потерпевшего.

– В связи с тем, что из средств массовой информации я узнал, что я вызывался в качестве свидетеля, обращаюсь к суду с этим заявлением по следующим причинам: в январе 2016 года создано ООО «ЕЛК-Буд», предметом деятельности которого должна была быть добыча известняка. С целью получения разрешения на пользование недрами, он (Гламаздин, - ПН) обратился к главе Еланецкой районной администрации Зайзбургу, который стал требовать от него неправомерную выгоду за положительное решение Водяно-Лоринского сельского совета, Еланецкого районного совета и возможность осуществлять хозяйственную деятельность. В дальнейшем Зайзбург (глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург, - ПН) познакомил его с заместителем главы Еланецкой районной государственной администрации Гуриной, которая сообщила ему, что для получения согласования на областном уровне ему необходимо встретиться с первым заместителем главы Николаевской областной государственной администрации Романчуком. В процессе встречи Романчук сообщил, что решит вопрос получения разрешения на пользование недрами в полном объеме комплексно, и направил его к Левченко (на тот момент советник главы Николаевского областного совета Геннадий Левченко, - ПН). Левченко за такое решение вопроса Романчуком выдвинул ему требование дать неправомерную выгоду в размере 100 тысяч долларов США, иначе такого разрешения он не получит, и деятельность по добыче известняка в Еланецком районе осуществлять не сможет. В связи с такими действиями он обратился в правоохранительные органы касательно совершения в отношении него преступных действий с вымогательством неправомерной выгоды. Вследствие противоправных действий Романчука и Левченко в отношении него лично, испытал душевные страдания от глубокого ощущения несправедливости, которые вызваны такими незаконными действиями указанных лиц и пониманием того, что все уровни власти в нашем государстве коррумпированы, а возможность осуществлять хозяйственную деятельность предоставляется не законом, а за неправомерную выгоду. В связи с вымогательством у него неправомерной выгоды были нарушены: его обычный способ жизни, он не мог спокойно осуществлять предпринимательскую деятельность, пребывал в постоянном моральном подавлении, нанесенным противоправными действиями Романчука и Левченко, и моральный ущерб оценивает в 50 тысяч гривен, – зачитала заявление Гламаздина судья Скрипченко.

Коллегия судей отказала в удовлетворении данного ходатайства.

Также в заседании были исследованы письменные доказательства стороны защиты, в частности, выяснилось, что свидетель Гламаздин был судим. В 2010 году Ленинский районный суд Николаева закрыл уголовное дело в отношении Гламаздина в связи с тем, что его взял на поруки трудовой коллектив, в котором он работал. Речь о том, что он, будучи банщиком, свел проституток с клиентами. Кроме этого, Центральным районным судом был признан виновным в 2007 году за то, что подделал паспорт на имя другого человека, на который взял несколько кредитов в магазинах бытовой техники.

Напомним, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Отметим, что обвинительный акт в отношении Николая Романчука находится в суде на рассмотрении с августа 2016 года.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.