Американца приговорили к 15 годам за хранение кокаина – его отпустили через месяц, когда поняли, что это было сухое молоко

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Арестованного в августе за хранение и сбыт кокаина американца Коди Грега освободили из-под ареста в четверг, когда результат экспертизы не подтвердил наличие наркотиков.

Об этом пишет CNN.

Специалисты установили, что вещество, из-за которого американца арестовали, на самом деле было сухим молоком. Как заявил 26-летний мужчина в зале суда, в августе его остановил офицер полиции, когда он ехал на велосипеде.

Грег отреагировал спонтанно: убежал от полицейского, забыв рюкзак. Именно в рюкзаке коп нашел белое вещество, похожее на наркотики.

Напомним, как возле берегов Колумбии перевернулась лодка наркодилеров и им пришлось дрейфовать на тонне кокаина.

Тарас Леонтян

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