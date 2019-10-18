В Одессе неизвестные на улице избили депутата поселкового совета – ему на помощь пришли прохожие

В четверг, 17 октября, в Одессе неизвестные избили депутата Таировского поселкового совета Дмитрия Кривого.

Видео нападения, снятое камерой наблюдения, опубликовал 7 канал.

На нем видно, как Кривого окружают двое мужчин и начинают его избивать.

При этом депутат попытался от них сбежать, однако его повалили на землю и продолжили бить уже лежачего.

Также видно, что на помощь потерпевшему пришли случайные очевидцы, после чего злоумышленники сбежали с места преступления.

Как отмечается, после нападения Кривому понадобилась медицинская помощь, однако степень тяжести полученных им травм не уточняется.

Напомним, в Конотопе неизвестные жестко избили экс-мэра города.