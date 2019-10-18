На Сумщине родители до смерти избили 4-летнюю дочь из-за отказа есть картошку

В Сумской области родители убили 4-летнюю дочь за отказ ужинать.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области.

Инцидент произошел 13 июля 2018 года в одном из сел Белопольского района. О том, что в семье местных жителей умер ребенок, в полицию сообщили медики. Прибыв по вызову, врачи обнаружили на диване ребенка без признаков жизни. Медики также обратили внимание на то, что на лице ребенка присутствовали синяки.

По словам 28-летнего отца, его дочери стало плохо и он уложил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати — увидел дочь уже мертвой. Во время допроса родители признались полицейским, что незадолго до смерти ребенка избили. Оказалось, что во время ужина девочка отказалась есть картошку с хлебом, тем самым разозлив своего отца.

Мужчина принялся бить дочь по голове бутылкой с водой, после чего продолжил избиение руками. К процессу также подключилась и мать девочки. После этого родители действительно уложили ребенка спать и ушли по своим делам. На следующий день девочка скончалась.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 “Умышленное тяжкое телесное повреждение“ и ч.3 ст. 135 “Оставление в опасности“. Главе семьи объявлено о подозрении и он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области 12-летние подростки ради развлечения убили бездомного.