На Херсонщине задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на 89 миллионов гривен

В Херсонской области на территории национального парка "Джарылгачский" водные полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на боле чем 89 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Херсонской области.

Отрабатывая акваторию Черного моря по недопущению незаконного вылова живых водных биоресурсов, в парке «Джарылгачский» полицейские заметили моторную лодку, на борту которой было 4 человека. Во время проверки оказалось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 краба, занесенных в красную книгу.

«Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства», - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).Браконьерам может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, полицейские в тот день обнаружили в воде 6 креветочных сетей и 5 мисинових сетей общей длиной 500 метров, в которых находились около 60 тыс. креветок, 55 рыбин кефаль и 32 краснокнижных краба. Водные биоресурсы в живом виде были возвращены в естественную среду, чем не допущено нанесение ущерба на сумму 1 млн. 885 тыс. гривен.

Полиция принимает меры по установлению владельцев незаконных орудий лова для привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее в Николаеве во время проверки рыбоохранным патрулем продавцы, которые не имели документов на реализацию рыбы, выбросили товар на пол и начали его топтать.