Встречи, застолья, наркотики: в здании суда конвоиры сделали для уголовников «комнату досуга»

В Киевской области полицейские задержали четырех конвоиров, которые организовали в одном из помещений суда для подсудимых членов банды своеобразную «комнату досуга».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Когда полицейские получили оперативную информацию о преступной деятельности полицейских конвойной службы, сразу решили ее проверить. Выяснилось, что во время конвоирования членов преступной группы, которых в 2014 году задержали за совершение тяжких преступлений (бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия), из СИЗО для участия в судебных заседаниях, конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с посторонними лицами.

Следователи длительное время документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание. Зато после завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали им «досуг» в подвальных помещениях одного из городских районных судов Киевской области.

В частности сотрудники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, и даже организовывали им застолья, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники управления стратегических расследований, отдела инспекции по личному составу и полка полиции особого назначения в помещении находились пятеро подсудимых, пятеро «гостей» и четыре полицейских. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

«Такие сотрудники порочат результаты неустанной работы полицейских, которые ежедневно своими поступками демонстрируют готовность служить и защищать. Поэтому моя позиция четкая и принципиальная: никаких оправданий и поблажек, только увольнение из рядов Национальной полиции и справедливый приговор суда. Поэтому об их противоправной деятельности уже проинформированы сотрудники Государственного бюро расследований для предоставления их действиям правовой оценки и привлечения к ответственности», - отметил начальник полиции Киевщины Небиов.

Следователи начали уголовное производство по статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей. Кроме того, все собранные материалы будут направлены в Государственное бюро расследований.

Напомним, как ранее в интервью «Преступности.НЕТ» экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступали угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством. В ГБР продолжают расследование этих фактов коррупции и сетуют на сложность сборов доказательств в закрытых учреждениях пенитенциарной системы.

Также напомним, как экс-руководитель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на свой странице в Facebook опубликовал видео, которое появилось в сети, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего».

Помимо этого добавим о том, как прошел бунт некоторых заключенных в Николаевском СИЗО во время Пасхальных праздников 8 апреля 2018 года. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.

После этого на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Еще добавим, как в колонии на Днепропетровщине заключенные отказывались возвращаться с прогулки и поджигали матрасы. А несколько ранее в Одессе в колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных из-за жалоб на условия содержания, тогда заключенные захватили часть колонии, сожгли одно помещение и пожарный автомобиль.