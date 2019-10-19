В США разыскиваемый преступник подделал документы и придумал фальшивое имя – его выдала тату с настоящим именем на шее

Полиция штата Иллинойс задержала 36-летнего мужчину, несмотря на то, что тот пытался избежать ареста с помощью фальшивого имени и документов. Его выдала татуировка на шее с настоящим именем.

Об этом сообщает «TJournal».

Мэттью Бушмана разыскивали по обвинению в подделке документов. Когда офицеры нашли его, то мужчина назвал ненастоящие имя и дату рождения. На шее преступника при этом было вытатуировано «Мэтти Би» — уменьшительная форма настоящего имени. Полицейские, у которых был ордер на арест с приметами, не поверили документам и задержали Бушмана.