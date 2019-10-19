На Николаевщине двое в балаклавах ударили кассира и подожгли зал игровых автоматов

В пятницу, 18 октября, трое неизвестных подожгли помещение лотереи.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В тот день в Еланецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что горит помещение игорного заведения.

На месте происшествия правоохранители, пообщавшись с кассиром, установили, что примерно в 5 утра в помещение «Национальной лотереи «Спорт-лото» (судя по всему, речь идет именно о зале игровых автоматов, - ПН) зашли двое мужчин, одетые в черную одежду, их лица были скрыты масками, поверх которых был капюшон.

По словам женщины, один из мужчин сразу подошел к ней и якобы нанес удары кулаком в лицо, а другой разлил горючее вещество, и когда они все вместе вышли на улицу, поджег помещение. Далее все трое сели в автомобиль, который стоял неподалеку, и выехали за пределы поселка.

В дальнейшем один из злоумышленников приказал женщине извлечь сим-карту из телефона и выйти из автомобиля, а сами они уехали в неизвестном направлении.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства преступления и разыскивают причастных лиц.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестный бросил дымовую шашку в зал игровых автоматов.