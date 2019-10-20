Взяткодатель по делу экс-губернатора Николаевщины Романчука заявил, что ему не сообщали о вызовах в суд

Взяткодатель по делу бывшего первого заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука, директор ООО «ЕЛК-Буд» Максим Гламаздин заявил, что ему не сообщали о судебных заседаниях и необходимости приходить на них.

Соответствующее видео с его заявлением было опубликовано на видеохостинге YouTube.

– Должным образом [о заседании, - ПН] меня никто не уведомил о начале, – сказал Гламаздин.

Потом его спросили, почему он раньше не появлялся на судебные заседания, и он назвал такую же причину.

– Ни повестки, ничего я не получал. Заседание, которое проходило 10 октября этого года – я вообще находился за территорией Украины. В течение месяца меня не было. Я прилетел только 13-го числа в страну. Это можно проверить по таможенным документам… Все стоит: вылет, прилет. Никто меня не уведомлял, обычно все узнаю из прессы. Поэтому говорить, что я не являюсь потому, что я «мальчик», как там в прессе пишут – это не все правда. С меня вымогали деньги за карьер. И карьер я так и не получил. Вот повторно подавались так же на получение документов для разработки этого карьера – нам отказали уже в Еланецком сельсовете, – рассказал Максим Гламаздин.

Напомним, что на последнем заседании по этому делу, 18 октября, суд получил через канцелярию заявление от Гламаздина, в котором он просил признать его потерпевшим (сейчас он находится в статусе свидетеля), а также взыскать с обвиняемого 50 тысяч гривен морального ущерба. Суд отклонил это заявление.

Как известно, 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Отметим, что обвинительный акт в отношении Николая Романчука находится в суде на рассмотрении с августа 2016 года.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.