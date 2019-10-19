В Киеве сожгли «Prius» патрульной полиции

В Святошинском районе Киева по адресу улица Академика Булаховского, 5а произошел пожар. На автомобильной стоянке полностью сгорел автомобиль «Toyota Prius» патрульной полиции. Также огонь полностью уничтожил «Toyota Corolla» и повредил «Opel Insignia».

Об этом сообщает «Информатор».

Все произошло в ночь на 17 октября в 3:45. Спасателям понадобилось почти 40 минут, чтобы побороть огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 4:21. На месте работали две единицы техники и около 10 человек личного состава.

Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, издание сообщает, что автомобиль «Toyota Prius» патрульной полиции Киева неизвестные облили горючими веществами и подожгли. Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, как в Первомайске возле бывшего отдела полиции сожгли три разбитых автомобиля.