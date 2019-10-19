В Черниговкой области сержант полиции насмерть сбил велосипедиста – ГБР открыло дело

В пятницу, 18 октября, возле села Сосницы полицейский ГУНП в Черниговской области насмерть сбил велосипедиста. Сержант полиции находился вне службы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Инцидент произошел около 22:00. Полицейский наехал на 55-летнего велосипедиста, который на неосвещенном части дороги двигался в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии. Полицейский самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь.

Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Такое правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Вместе с этим руководство ГУНП в Черниговской области по данному факту назначило проведение служебного расследования.

Напомним, что ранее николаевское ГБР задержало полицейского из Кропивницкого, который сбил насмерть велосипедиста.