В Харькове суд приговорил к шести годам тюрьмы экс-налоговика за взятку в 25 тысяч гривен

Бывшего заместителя начальника Индустриальной районной налоговой инспекции Харькова приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку от предпринимателя.

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на приговор Фрунзенского районного суда Харькова.

В 2013 году инспекторы налоговой службы обнаружили у физлица-предпринимателя нарушения, которые послужили основанием для доначисления налогов и санкций в сумме 308 тысяч гривен. Тогда сотрудница налоговой предложила предпринимателю, за «вознаграждение» в размере 25 тысяч гривен уменьшит сумму доначислений и санкций. В марте 2014 гола при встрече бизнесмен оставил деньги в багажнике автомобиля обвиняемой.

В суде женщина вину не признала, пояснила, что ранее часто устно консультировала этого предпринимателя. Весной 2014 в квартире ее сына был ремонт и она обратилась к предпринимателю по вопросам личного характера, а именно о приобретении мебели, просила привезти ей каталог. По ее словам, она выходила на улицу, думая, что будет смотреть каталог. Они говорили и подошли к ее автомобилю, она открыла багажник, а предприниматель что-то туда положил. После этого женщину задержали, однако ей стало плохо и не доставили на «скорой» в больницу. Госслужащая уверяла, что в багажнике были каталоги.

Суд получил неопровержимые доказательства, подтверждающие ее вину. В частности, на смывах с рук женщины были следы вещества, которым пометили деньги. В протоколе НСРД указано, что сотрудница налоговой сказала предпринимателю положить деньги в ее багажник.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу к осужденной применена мера пресечения в виде залога в сумме 97,4 тысяч гривен.

Напомним, на Одесчине за взятку в 5 тысяч гривен суд приговорил экс-прокурора к пяти годам тюрьмы.