«Множество гематом и сломана поясница»: На Донетчине солдат-контрактник жестоко избил своего сослуживца

В Донецкой области солдат-контрактник 59-й мотопехотной бригады жестоко избил своего сослуживца.

Об этом сообщает 368.media.

Оба сослуживца вместе со своим подразделением охраняли дамбу в поселке Мироновский Бахмутского района Донецкой области. Пострадавший солдат-контрактник утверждает, что, в ночь на 21 сентября 2019 года, сменившись с наряда, пошел спать в вагончик, где проживает с сослуживцем. Там он застал не только товарища, но и незнакомую девушку, с которой тот распивал алкоголь. Пострадавшему это не понравилось, он сделал замечание сослуживцу, а тот в ответ начал его избивать.

Парню удалось выбежать из вагончика, но нападавший догнал его и продолжил избиение, повалив свою жертву на землю и нанося удары руками и ногами. Более того, когда избиение закончилось и солдат попытался вызвать себе скорую, тот выхватил у него телефон и продолжил избиение, продолжалось это до тех пор, пока парень не потерял сознание.

По заключению врачей Светлодарской городской больницы, когда избитого солдата доставили к ним, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, на голове было множество ссадин и гематом. Кроме того, у него оказалась рассечена нижняя губа, сломана поясница и два ребра, а также подкожная эмфизема грудной клетки.

По факту избиения открыто уголовное производство по ч.2 ст.406 УК.

Напомним, на Полтавщине командир взвода Нацгвардии сильно избил солдата – пострадавшему бойцу пришлось удалить селезенку.