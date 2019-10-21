На Львовщине на польской границе в рейсовом автобусе обнаружили две тонны контрабандных продуктов

В пункте пропуска для автомобильного сообщения «Шегини-Медика» таможенники обнаружили в рейсовом автобусов более 2 тонн контрабандных продуктов.

Об этом сообщается на странице Львовской таможни в Facebook.

«Во время осмотра рейсового автобуса была обнаружена попытка незаконного перемещения на территорию Польши более 2,1 тонны продуктов питания и 120 литров молока», - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области.

«У работников таможни возникло подозрение о возможном перемещении скрытых от таможенного контроля товаров. Было принято решение о углубленном осмотре транспортного средства в специально обустроенном месте», - рассказали в ведомстве.

Незадекларированный товар злоумышленник перевозил в багажном отделении автобуса.

По факту происшествия был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Контрабандный товар изъяли.

Напомним, СБУ пресекла канал контрабанды брендовой одежды – изъято товара более чем на 100 миллионов гривен.