В Николаеве после обращения ГАСКа полиция будет расследовать законность строительства жилого дома на берегу реки

Управление ГАСК Николаевского городского совета обратилось в полицию с заявлением о нарушении действующего градостроительного законодательства при строительстве индивидуального жилого дома по улице 2-я Набережная.

Об этом говорится в сообщении управления в Facebook.

Отмечается, что управлением неоднократно в период с 28 февраля по 14 марта 2019 года и с 24 по 31 мая 2019 года проводились мероприятия архитектурно-строительного контроля по соблюдению требований градостроительного законодательства, строительных норм, стандартов и правил по объекту «Строительство индивидуального жилого дома по адресу: улица 2-я Набережная, 12/1, город Николаев».

«Для привлечения субъекта градостроительства к участию в проверке управлением было направлено письмо о проведении проверки и осуществлены неоднократные выезды на объект, однако субъект градостроительства отсутствовал», – говорится в сообщении.

Также был направлен запрос в управление градостроительства и архитектуры ММР о предоставлении информации относительно указанного строительного паспорта в сообщении о начале выполнения строительных работ от 13 августа 2016 года №МК062162260013.

«На основании полученного ответа об отсутствии регистрации строительного паспорта на застройку земельного участка по улице 2-я Набережная, 12/1 в соответствии со ст. 36 Закона Украины от 17.02.2011 № 3038-VI «О регулировании градостроительной деятельности» управлением было отменено вышеупомянутое сообщение о начале выполнения строительных работ. Однако субъект градостроительства направил новое сообщение о начале выполнения строительных работ, зарегистрированное от 05.04.2019 МК061190951500, на основании нового строительного паспорта от 25.03.2019 №15-585, выданного управлением градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета», – отметили в ведомстве.

Управлением с целью установления законности выдачи строительного паспорта было направлено письмо в управление ГАСК в Николаевской области.

Кроме того, управлением 23 мая 2019 года было направлено письмо в управление градостроительства и архитектуры ММР о выдаче строительного паспорта от 25 марта 2019 года №15-585. Ответ с копиями документов был получен 4 июня 2019 года.

«Во время контрольных мероприятий было установлено (по имеющимся признакам) нарушение Земельного и Водного кодексов Украины, вопреки установленному законом порядку и без законных полномочий. Также можно предположить (по имеющимся признакам) самозахват части инфраструктуры дороги по улице 2-я Набережная, а именно установление забора на пешеходной дорожке, что несет угрозу жизни и здоровью граждан (передвижение по проезжей дороге)», – добавили в городском ГАСКе.

На основании ст. 5, 23 Закона Украины «О национальной полиции Украины», Уголовного процессуального кодекса Украины управлением 31 мая 2019 года было направлено письмов Ингульский отдел полиции, в пределах полномочий дать правовую оценку действиям собственника по адресу: улица 2-я Набережная, 12/1, а информацию внести в Единый реестр досудебных расследований.

«Письмом от 25 июня 2019 года прокуратурой Николаевской области было сообщено о проведении досудебного расследования в уголовном производстве по факту самовольного строительства объектов недвижимости на побережье реки Ингул по улице 2-я Набережная, 12/1 в городе Николаеве. Учитывая вышесказанное в настоящее время управлением ГАСК Николаевского городского совета повторно назначена внеплановая проверка. О результатах проверки будет дополнительно сообщено на нашей странице Faсebook», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее управление ГАСК Николаевского городского совета оштрафовало общественную организацию «Общество «Дикий Сад» за то, что оно самовольно построило два здания капитального характера, которые уже эксплуатируются.