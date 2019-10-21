В Запорожье женщина напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, после чего пыталась совершить самоубийство.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Происшествие произошло в воскресенье, 20 октября, около 10 часов вечера по ул. Игоря Сикорского.
«Правоохранители установили, что женщина 1989 года рождения дома набросилась с кухонным ножом на своих детей 2010, 2012 и 2016 года рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья», - говорится в сообщении.
Детей немедленно доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении в убийстве младенца двум сотрудницам погранслужбы.