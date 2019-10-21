В Николаеве подросток заявил, что морпех сломал ему руку в ответ на замечание о распитии алкоголя

В Николаеве подросток заявил, что ему сломал руку военнослужащий, которому он сделал замечание за распитие алкоголя в общественном месте.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вечером в субботу, 19 октября, из медицинского учреждения в полицию сообщили, что в приемное отделение доставили 15-летнего николаевца с переломом руки. Полицейские установили, что в тот день около 18:20 на улице Набережной в Николаеве между несовершеннолетним и военнослужащим произошел конфликт.

Предварительно известно со слов парня, что он сделал замечание военному и его товарищам за то, что они распивали спиртные напитки в сквере возле реки. А в ответ получил телесные повреждения от одного из них.

По данному факту следователи Центрального отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты, дислоцированной в Николаеве, доставили в отдел полиции и после проведения первоочередных следственных действий передали военной службе правопорядка. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяная группа парней избила полицейского, который сделал им замечание.