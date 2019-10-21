В Корабельном районе мужчина украл кофту из магазина детской одежды – николаевцев просят опознать вора

Скриншот видео Днем в воскресенье, 20 октября, в одном из детских магазинов в Корабельном районе Николаева в районе остановки «Универсам» мужчина украл кофточку.

Видео инцидента пришло на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

На видеозапись попал момент, как мужчина сначала рассматривал детские вещи, которые висели на стойке, после чего снял кофточку, осмотрелся по сторонам, сложил ее и спрятал под рюкзак.

В письме также говорится, что посетители магазина обратили внимание на кражу и уведомили о произошедшем продавцов, но мужчина уже успел скрыться.

«Если кому известна личность мужчины, просьба сообщить в полицию или продавцам магазина», – попросил автор письма.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 185 («Кража») Уголовного Кодекса Украины. На данный момент полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, как в Николаеве вор украл в детском магазине два костюма и платье и попал на камеры наблюдения.