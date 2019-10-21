В Киеве полиция задержала мужчину, который приставал в школьных туалетах к детям – директор просила родителей «не сгущать краски»

В Киеве полиция задержала мужчину, который приставал к мальчикам в туалетах двух школ.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Так, в Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика. На место происшествия сразу прибыли сотрудники сектора ювенальной превенции.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, в ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка «детским» полицейским удалось установить, что преступник, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, в присутствии 6-летнего ребенка обнажил свой половой орган и пытался совершить развратные действия. Мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.

«Вместе с тем в полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в тот день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына. Школьник сразу покинул туалетную комнату, а мужчина исчез», - отметил начальник управления полиции.

Проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался.

Ранее жительница Киева Анастасия Григорук сообщила, что этот мужчина напал в школьном туалете на её младшего брата.

«Малыш только пошел в школу. Идет второй месяц. И тут происходит ***дец. Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полез к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить мудака по рукам и убежать», - рассказал девушка.

По её словам, директор школы узнав о случившемся сказал: «Ну так проникновения же не было, чего вы».