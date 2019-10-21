В Киеве полиция задержала мужчину, который приставал в школьных туалетах к детям – директор просила родителей «не сгущать краски»

В Киеве полиция задержала мужчину, который приставал к мальчикам в туалетах двух школ.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.
Так, в Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика. На место происшествия сразу прибыли сотрудники сектора ювенальной превенции.
По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, в ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка «детским» полицейским удалось установить, что преступник, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, в присутствии 6-летнего ребенка обнажил свой половой орган и пытался совершить развратные действия. Мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.
«Вместе с тем в полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в тот день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына. Школьник сразу покинул туалетную комнату, а мужчина исчез», - отметил начальник управления полиции.
Проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался.
Ранее жительница Киева Анастасия Григорук сообщила, что этот мужчина напал в школьном туалете на её младшего брата.
«Малыш только пошел в школу. Идет второй месяц. И тут происходит ***дец. Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полез к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить мудака по рукам и убежать», - рассказал девушка.
По её словам, директор школы узнав о случившемся сказал: «Ну так проникновения же не было, чего вы».
«Прикол в том, что сегодня директор школы, учителя и все-все-все, мало того, что не признались родителям в произошедшем, так еще и сказали «не фантазировать, не сгущать краски и не придавать это огласке». ***енная стратегия, не правда ли? При просмотре камер получилось опознать. Более того, оказалось, что вчера он «отметился» еще в одной школе. Правда, там учителя более сообразительные. Они смогли поймать его, но пока ждали полицию – мразь сбежала. Почему охрана пропускает всякую шваль в школу – я не знаю, это не ко мне. Я такой же вопрос задаю. Произошло это все в школе #123, Подольский район», - отметила она.
Ранее сообщалось, что на Черниговщине задержали извращенца-рецидивиста, который под предлогом «медосмотра» приставал к маленьким девочкам.